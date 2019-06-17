«Леванте» подарил 14 610 сезонных абонементов преданным фанатам

14 610 фанатов «Леванте» получат бесплатные абонементы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

3338 абонементов получат дети, остальные 11 272 — достанутся несовершеннолетним и взрослым. Таким образом руководство клуба приняло решение отблагодарить преданных фанатов за поддержку в прошлом сезоне. В сезоне-2018/19 домашние матчи «Леванте» посетили 373 673 болельщика, что составило 19 667 — в среднем на игре. По этому показателю «Леванте» занял девятое место среди всех команд Примеры.

В минувшем сезоне «Леванте» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 44 очка. В Кубке Испании клуб дошёл до 1/8 финала, где уступил «Барселоне» (2:1, 0:3).