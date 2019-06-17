«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по защитнику ПСВ Думфрису

Защитник ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение клубу из Эйндховена по 23-летнему игроку. Сумма трансфера нидерландца может составить порядка € 28 млн.

Думфрис перешёл в ПСВ летом прошлого года из «Херенвена». Его трансфер обошёлся клубу из Эйндховена в сумму € 5,5 млн. В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 43 матчах. На счету игрока 4 забитых мяча и 7 результативных передач. Контракт футболиста с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. Ранее он также выступал за роттердамскую «Спарту». В составе сборной Нидерландов Думфрис сыграл 5 матчей, результативными действиями не отметился.