«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по защитнику ПСВ Думфрису
Защитник ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение клубу из Эйндховена по 23-летнему игроку. Сумма трансфера нидерландца может составить порядка € 28 млн.
Думфрис перешёл в ПСВ летом прошлого года из «Херенвена». Его трансфер обошёлся клубу из Эйндховена в сумму € 5,5 млн. В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 43 матчах. На счету игрока 4 забитых мяча и 7 результативных передач. Контракт футболиста с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. Ранее он также выступал за роттердамскую «Спарту». В составе сборной Нидерландов Думфрис сыграл 5 матчей, результативными действиями не отметился.
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