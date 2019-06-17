Гилерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2018/19. Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала «Огонёк» и экспертов.

Награда стала для россиянина бразильского происхождения первой в карьере. Чаще всего приз имени Яшина выигрывал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Ранее он получал её в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. Ближайший преследователь Акинфеева – Ринат Дасаев – становился обладателем приза 6 раз.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В завершившемся сезоне-2018/19 33-летний голкипер принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял на ноль.