Балахнин: для «Ростова» Ерёменко абсолютно топовый футболист
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал мнение по поводу продления контракта полузащитника Романа Ерёменко с донским клубом. Новое соглашение 32-летнего футболиста рассчитано на 4 года.
«Ерёменко точно заслужил новое соглашение. Он отлично провёл вторую часть сезона и, наверное, был лучшим в «Ростове». Конечно, с учётом его возраста достаточно рискованно давать такой долгосрочный контракт, но если в клубе верят в него, то почему нет. Для ростовского коллектива он абсолютно топовый футболист», — приводят слова Балахнина «Известия».
32-летний футболист перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из московского «Спартака». В составе донского клуба финский игрок провёл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года
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