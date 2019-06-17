Фалькао: куда бы Кавани не перешёл, он продолжит забивать кучу голов

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился мыслями о возможном переходе форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в мадридский «Атлетико».

«Для меня Эдинсон топ-нападающий. В «ПСЖ» он забивает кучу голов каждый год. И куда бы он ни перешёл, он продолжит это делать», — приводит слова Фалькао Marca.

Об интересе к Кавани со стороны «Атлетико» сообщалось несколько недель назад. Мадридцы видят в нём замену Гризманну. Парижский клуб хочет получить за форварда 50 млн евро. Футболист согласен на переход в «Атлетико».

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.