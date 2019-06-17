Видео: Кавани забил красивым ударом «ножницами» в матче с Эквадором
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счётом 4:0.
Главным героем встречи был признан нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани, который забил мяч красивым ударом «ножницами» после передачи защитника Диего Година на 33-й минуте поединка.
Видео гола Кавани также доступно в «Твиттере».
Уругвай победил эквадорцев 4:0 и захватил лидерство в группе C с тремя очками. В следующем туре национальная команда Уругвая проведёт матч со сборной Японии 21 июня, а команда Эквадора на следующий день сыграет со сборной Чили.
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