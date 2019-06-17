«Удинезе» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Бешикташа»

Итальянский «Удинезе» и английский «Ливерпуль» проявляют интерес к турецкому хавбеку стамбульского «Бешикташа» Дорукхану Токёзу.



По сведениям Fotomac, «Бешикташ" уже отклонил первое предложение «Удинезе» по трансферу 23-летнего игрока в размере € 8 млн. Клуб из столицы Турции рассчитывает продать футболиста не менее чем за € 10 млн.



Помимо итальянского клуба уроженцем Эскишехира интересуется «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже провели предварительные переговоры, но пока не сделали официального предложения по трансферу полузащитника «Бешикташа».



В сезоне-2018/19 Токёз провёл 20 матчей в высшем дивизионе турецкого чемпионата, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. За сборную Турции молодой футболист провёл два матча.

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