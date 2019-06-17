Дани Алвес: без Неймара Бразилия не стала слабее

Защитник сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес не считает, что бразильцы стали слабее из-за травмы нападающего Неймара, который не сможет принять участие в матчах Кубка Америки — 2019.

«Я считаю, что каждый раз, когда мы приезжаем в национальную команду и надеваем футболку сборной, мы должны доказывать, что достойны этого, независимо от того, есть ли в составе Неймар. Мы должны доказывать это, потому что представляем историческую команду, очень уважаемую во всём мире. Конечно, когда у тебя есть такой игрок, как Неймар, ты становишься немного сильнее. Но и без него команда не становится слабее», — приводит слова Алвеса Goal.

Неймар получил травму голеностопного сустава правой ноги в товарищеском матче со сборной Катара 6 июня.