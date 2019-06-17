Алексеев назначен главным тренером «Енисея»

Красноярский «Енисей» объявил на своём официальном сайте о назначении нового главного тренера. Им стал наставник молодёжной команды Александр Алексеев. Детали контракта не разглашаются. Тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко. Помимо него в тренерский штаб Алексеева войдёт Артём Баранов.



Практически всю игровую карьеру Алексеев провёл в родном Красноярске — 301 матч в составе красноярских «Автомобилиста» и «Металлурга» (предыдущие названия ФК «Енисей»). С 2004 года возглавлял молодёжку «Енисея». 2 ноября 2018 года исполнял обязанности главного тренера команды в выездном матче с «Анжи» по причине отстранения от работы Дмитрия Аленичева.



В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в ФНЛ. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев подал в отставку.



Ранее сообщалось, что наставником «Енисея» может стать бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев.

«Енисей» сделал предложение Адиеву