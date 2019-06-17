Коста-Рика разгромила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ

В матче 1-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Никарагуа. Игра прошла на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе и завершилась победой костариканцев с разгромным счётом 4:0.
По голу в свой актив записали хавбеки Сельсо Борхес, Элиас Агилар, Аллан Крус и выступающий на позиции защитника Брайан Овьедо, открывший счёт уже на 7-й минуте встречи.
Коста-Рика победила Никарагуа 4:0 и захватила лидерство в группе B с тремя очками, опередив Гаити по дополнительным показателям. В следующем туре национальная команда Коста-Рики проведёт матч со сборной Бермудских островов 21 июня (04:30 мск). В этот же день команда Никарагуа сыграет со сборной Гаити (02:00 мск).
Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории США, Коста-Рики и Ямайки.
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