Коста-Рика разгромила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ

В матче 1-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Никарагуа. Игра прошла на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе и завершилась победой костариканцев с разгромным счётом 4:0.



По голу в свой актив записали хавбеки Сельсо Борхес, Элиас Агилар, Аллан Крус и выступающий на позиции защитника Брайан Овьедо, открывший счёт уже на 7-й минуте встречи.



Коста-Рика победила Никарагуа 4:0 и захватила лидерство в группе B с тремя очками, опередив Гаити по дополнительным показателям. В следующем туре национальная команда Коста-Рики проведёт матч со сборной Бермудских островов 21 июня (04:30 мск). В этот же день команда Никарагуа сыграет со сборной Гаити (02:00 мск).

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории США, Коста-Рики и Ямайки.