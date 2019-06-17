Ал. Миранчук: с какой стати надо было жалеть вратаря Сан-Марино?

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал некоторые высказывания по поводу того, что национальной команде не следовало забивать девять мячей в отборочном матче Евро-2020 в ворота сборной Сан-Марино.

«Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов», — цитирует Миранчука «Советский спорт».

После матча вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Сборная России набрала 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая национальной команде Бельгии 3 очка. Сан-Марино (0) — на последнем, шестом месте в группе I.