«Лион» поборется за Филипе Луиса
По сведением Yahoo Sports, новый главный тренер французского «Лиона» бразилец Силвиньо заинтересован в услугах защитника мадридского «Атлетико» Филипе Луиса.
Соглашение 33-летнего бразильца с мадриским клубом истекает 30 июня 2019 года, по окончании которого игрок станет свободным агентом и сможет присоединиться бесплатно к любой команде.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона», «ПСЖ», «Монако»,«Фламенго» и «Фенербахче»".
Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»
В сезоне-2018/19 высшего испанского дивизиона Луис провёл за «Атлетико» 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. В настоящий момент принимает участие в составе бразильской сборной на Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии.
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