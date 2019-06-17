«Лион» поборется за Филипе Луиса

По сведением Yahoo Sports, новый главный тренер французского «Лиона» бразилец Силвиньо заинтересован в услугах защитника мадридского «Атлетико» Филипе Луиса.



Соглашение 33-летнего бразильца с мадриским клубом истекает 30 июня 2019 года, по окончании которого игрок станет свободным агентом и сможет присоединиться бесплатно к любой команде.



Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона», «ПСЖ», «Монако»,«Фламенго» и «Фенербахче»".

Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»

В сезоне-2018/19 высшего испанского дивизиона Луис провёл за «Атлетико» 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. В настоящий момент принимает участие в составе бразильской сборной на Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии.