Силкин: «Динамо» нужны усиления в каждую линию

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о трансферной кампании родного клуба, а также предположил продление действующих соглашений с игроками «бело-голубых» Антона Шунина и Тони Шуньича. С начала лета столичная команда уже оформила переходы Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева и Игоря Калинина.

«Динамо» правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета. Это позволит лучше подготовиться к новому сезону. Но, мне кажется, что усиления нужны ещё в каждую линию. Что касается Шунина и Шунича, то думаю, что клуб ведёт работу над продлением их контрактов", – приводят слова Силкина «Известия».

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Сергей Силкин был главным тренером московского «Динамо» с 2011 по 2012 год.