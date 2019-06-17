Силкин: «Динамо» нужны усиления в каждую линию
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о трансферной кампании родного клуба, а также предположил продление действующих соглашений с игроками «бело-голубых» Антона Шунина и Тони Шуньича. С начала лета столичная команда уже оформила переходы Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева и Игоря Калинина.
«Динамо» правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета. Это позволит лучше подготовиться к новому сезону. Но, мне кажется, что усиления нужны ещё в каждую линию. Что касается Шунина и Шунича, то думаю, что клуб ведёт работу над продлением их контрактов", – приводят слова Силкина «Известия».
«Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина» Калинина
Сергей Силкин был главным тренером московского «Динамо» с 2011 по 2012 год.
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