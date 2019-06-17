Смолов окончил аспирантуру в СГУ им. Н.Г. Чернышевского

В четверг, 13 июня, форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Об этом сообщают «Свободные новости».

По информации источника, диссертационную работу футболист пишет на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Она называется: «Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Пока 29-летний нападающий лишь закончил аспирантуру, диссертационную работу он ещё не защищал. Соответственно, степень кандидата наук спортсмену пока не присвоена. Смолов значится автором и соавтором нескольких публикаций по теме инновационного развития промышленности.