«Манчестер Юнайтед» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитникам «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Ивану Ракитичу, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, на «Олд Траффорд» игроки каталонского клуба рассматриваются в качестве потенциальной замены хавбеку Полю Погба, который ранее заявил о готовности покинуть «красных дьяволов». В «МЮ» расставаться с французом не намерены, однако уже начали изучать различные варианты развития ситуации с его будущим.
Рыночная трансферная стоимость Коутиньо на сегодняшний день составляет € 90 млн, Ракитича — € 40 млн. Контракт первого с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года, второго — до лета 2021 года. В завершившемся сезоне бразилец на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. На счету хорвата 5 голов, 10 ассистов в 54 играх.
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