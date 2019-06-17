Газизов: у Живоглядова всё получится в «Локомотиве», ждём его в сборной

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность, что бывшему защитнику команды Дмитрию Живоглядову, перешедшему этим летом в «Локомотив», не только удастся закрепиться в столичном клубе, но и попасть в национальную сборную.

«О том, что Дмитрий перейдёт в «Локомотив», было понятно заранее, примерно за пять туров до окончания прошлого сезона. Живоглядов перешёл в большой клуб, и я уверен, что у него всё получится. Ждём его в составе сборной России», — приводят слова Газизова «Известия».

Напомним, трансфер 25-летнего футболиста должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри «Локомотива». В апреле «Чемпионат» сообщил, что стороны возобновили переговоры о переходе.