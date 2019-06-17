«Реал» намерен закрыть трансфер Погба за две недели

«Реал» будет работать над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» рассчитывает согласовать переход 26-летнего хавбека «красных дьяволов» до 1 июля, чтобы футболист полностью смог пройти с командой предсезонный сбор. На «Сантьяго Бернабеу» понимают, что переговоры с «МЮ» будут нелёгкими из-за нежелания манкунианцев расставаться с французом. Сумма трансфера футболиста может составить порядка € 150 млн. На переходе игрока настаивает лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.