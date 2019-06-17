Видео: шикарный пас пяткой Роберто Карлоса в благотворительном матче

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отметился эффектным пасом во время благотворительного футбольного матча сборной мира с командой Англии. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Видео доступно в «твиттере» ITV.

В прошедшей встрече в составе команд на поле вышли многие знаменитые в прошлом игроки. В составе сборной Англии играли: Джейми Каррагер, Глен Джонсон, Джон Терри, Джо Коул, Майкл Оуэн, олимпийский чемпион бегун Мо Фара и другие. За сборную мира на поле вышли: Жулио Сезар, Рикарду Карвалью, Роберто Карлос, Майкл Эссьен, Робер Пирес, Дидье Дрогба, Эрик Кантона, олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт и другие.



Основное время матча завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти победу одержала сборная мира со счётом 3:1.