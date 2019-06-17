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Мхитарян исполнил мечту 11-летнего голкипера, который болен раком

Мхитарян исполнил мечту 11-летнего голкипера, который болен раком
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян приехал в гости к 11-летнему мальчику Эдуарду, который прекратил заниматься футболом из-за онкологического заболевания.

Эдуард раньше играл на позиции вратаря и давно мечтал встретиться с Мхитаряном. Мальчик рассказал, что раньше часто пропускал уроки в школе из-за своей любви к занятиям футболом. Мхитарян пожелал Эдуарду скорейшего выздоровления.

«Мне было приятно навестить тебя, дорогой Эдуард! В следующий раз увидимся с тобой на футбольном поле!» — написал Мхитарян в «Твиттере».

В прошлом сезоне футболист сборной Армении сыграл в общей сложности 39 матчей в составе «канониров», в которых отметился шестью голами.

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