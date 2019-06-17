Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Испанский специалист формально займёт должность главного тренера «Рубина»

Испанский специалист формально займёт должность главного тренера «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Испанский специалист Эдуардо Докампо присоединился к тренерскому штабу Романа Шаронова в «Рубине». В ближайшее время тренер должен получить разрешение на работу в России.

Испанец формально займёт должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в Премьер-Лиге лицензии Pro, сообщает «Бизнес online». Докампо уже работал в клубе в академии казанской команды. После он работал помощником Александра Хацкевича в сборной Беларуси и в киевском «Динамо».

Шаронов только осенью поступит на обучение на лицензию Pro, после чего будет заявлен «Рубином» в качестве главного тренера.

По итогам прошлого сезона казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Данченко: рад, что подписал контракт с «Рубином»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент