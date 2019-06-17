Испанский специалист формально займёт должность главного тренера «Рубина»
Испанский специалист Эдуардо Докампо присоединился к тренерскому штабу Романа Шаронова в «Рубине». В ближайшее время тренер должен получить разрешение на работу в России.
Испанец формально займёт должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в Премьер-Лиге лицензии Pro, сообщает «Бизнес online». Докампо уже работал в клубе в академии казанской команды. После он работал помощником Александра Хацкевича в сборной Беларуси и в киевском «Динамо».
Шаронов только осенью поступит на обучение на лицензию Pro, после чего будет заявлен «Рубином» в качестве главного тренера.
По итогам прошлого сезона казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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