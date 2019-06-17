Агент начал работу над возвращением Неймара в Испанию
Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар может сменить команду этим летом и вернуться в Испанию, утверждает L’Equipe.
По информации источника, агент 27-летнего нападающего парижан Пини Захави уже начал работу над переходом своего клиента в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону». Приоритетным для бразильца остаётся вариант с возвращением в каталонский клуб, где у него остались хорошие отношения со многими игроками.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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