Агент начал работу над возвращением Неймара в Испанию

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар может сменить команду этим летом и вернуться в Испанию, утверждает L’Equipe.

По информации источника, агент 27-летнего нападающего парижан Пини Захави уже начал работу над переходом своего клиента в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону». Приоритетным для бразильца остаётся вариант с возвращением в каталонский клуб, где у него остались хорошие отношения со многими игроками.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.