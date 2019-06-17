Магуайр в случае перехода в «МЮ» может стать самым дорогим защитником в мире

«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение «Лестер Сити» по приобретению защитника Гарри Магуайра. Как сообщает Manchester Evening News, руководство «лис» может продать своего футболиста за £ 90 млн (около € 101 млн). Эта сделка может сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире.



В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу Ван Дейк, которого «Ливерпуль» приобрёл у «Саутгемптона» за £ 75 млн.



В прошедшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах «Лестера» во всех турнирах и отметился тремя голами. «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2018/19 занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании «красные дьяволы» будут играть в Лиге Европы.

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