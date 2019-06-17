Выиграй книгу «Я — комментатор»!

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш книги под названием «Я — комментатор».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победитель будет определён 21 июня.
В книге Василий Уткин, Виктор Гусев и Геннадий Орлов расскажут о всех тонкостях работы комментатором. Соавторами этой книги стали их коллеги Владимир Стогниенко и Кирилл Дементьев, которые в новом сезоне будут комментировать игры английской Премьер-лиги на Okko Спорт.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи.
- 17 июня 2019
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