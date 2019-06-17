Денис Алхазов будет комментировать матчи английской Премьер-лиги

Денис Алхазов стал комментатором Okko Спорт и будет работать на матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20. Ранее было объявлено о присоединении Кирилла Дементьева и Александра Елагина к команде комментаторов проекта, возглавляемой Владимиром Стогниенко.



«Для меня присоединиться к проекту Okko Спорт — это огромная радость: мне предстоит работать с мэтрами российской спортивной журналистики, комментируя матчи английской Премьер-лиги. Для меня это огромная ответственность, и я приложу все усилия к тому, чтобы зрители остались довольны моей работой», – сказал Алхазов.



«На старте проекта мы говорили, что у нас будут разные комментаторы, и Денис как раз представитель новой волны, молодого поколения. Он полон энергии и творческих идей. Я рад, что он в нашей команде и что под руководством опытного Владимира Стогниенко у Дениса будет возможность реализовать себя», – отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.



Rambler Group и английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого входящий в группу онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи.