Кайо: узнал, что мной интересуется «Краснодар», и решил, что надо рискнуть

Новичок «Краснодара» полузащитник Кайо рассказал, что до переезда в Россию мало что знал о стране.
«Мои друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали мне, что эта страна не такая, как представляют её многие. Это современная, развитая страна, где много красивых городов и радушные, приветливые люди. Сам я о России мало что знал. Только то, что здесь холодно.
Когда узнал, что мной интересуется «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход в «Краснодар» — это большой шаг вперёд в моей карьере. Это соприкосновение с новой для меня культурой. И я решил, что надо рискнуть. Футбол, в который играет «Краснодар», близок к тому, что играет «Санта-Клара». Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь, что смогу быстро к нему адаптироваться», — сказал Кайо в интервью клубному телевидению.
Футболист подписал с «горожанами» контракт сроком на пять лет. Ранее он выступал за португальскую «Санта-Клару».
- 17 июня 2019
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