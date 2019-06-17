Гапонов: в мае Глушаков по набранным очкам на тренировках в нижней части таблицы
Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о действующей в «Спартаке» системе начисления очков для игроков на тренировках.
«Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение – удары. Бьём, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.
Чемпионом в мае был Фернандо — 62 очка. Я на 12-м месте. За ужин платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил – для меня это достаточно существенная сумма. Из легенд в мае Глушаков во второй половине, ещё Боккетти там есть», — приводит слова Гапонова Sports.ru.
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- 17 июня 2019
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