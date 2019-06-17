Сборные России и Шотландии сыграют в «Лужниках»

Российский футбольный союз сообщил на официальном сайте, что отборочный матч чемпионата Европы—2020 с командой Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.



Напомним, что две ближайшие встречи квалификации Евро-2020 россияне проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Казахстан (6) — на третьем месте.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».