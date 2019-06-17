«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Защитник «Спартака» Айртон Лукас входит в сферу интересов «Лиона», сообщает L`Equipe.
По информации источника, французский клуб находится в поисках замены Ферлану Менди, который был продан в «Реал» за € 48 млн. В числе альтернатив ушедшему футболисту клуб рассматривает Юссуфа Коне («Лилль»), Филипе Луиса («Атлетико») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).
Ранее «Лион» уже предпринимал попытку приобрести у «Лилля» Коне за € 8,5 млн. Однако это предложение было отклонено вице-чемпионом Франции.
Айртон перешёл в «Спартак» в январе этого года из «Флуминенсе» за сумму в € 7 млн. Всего в составе московской команды он сыграл 14 матчей. На счету бразильца 3 результативные передачи. Контракт 21-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.
- 17 июня 2019
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