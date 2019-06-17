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Р. Билялетдинов: приобретение Камболова — хорошая сделка для «Краснодара»

Р. Билялетдинов: приобретение Камболова — хорошая сделка для «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает удачным приобретение «Краснодаром» полузащитника Руслана Камболова.

«С учётом ухода Каборе и травмы Юрия Газинского напрашивалось усиление позиции в центре поля. Поэтому приобретение Руслана — хорошая сделка для «Краснодара». Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, — это удача. Думаю, что у Камболова хорошие шансы закрепиться в клубе», — приводят слова Билялетдинова «Известия».

Напомним, Билялетдинов работал с Камболовым в «Рубине» в период с 2014 по 2015 год. В минувшем сезоне Камболов принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек.

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