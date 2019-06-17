Руководство «Новосибирска» планирует выйти в РПЛ к 2030 году

Руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» планирует вывести команду из Профессиональной футбольной лиги в первый дивизион и удерживать в ФНЛ 5-10-е места. Генеральный директор «Новосибирска» Анна Баранова назвала выход в ФНЛ основной целью созданного клуба.



«В целях на ближайший год — выиграть зону «Восток» в ПФЛ, в дальнейшем — занимать 5-10-е места в ФНЛ. К 2026 году мы понимаем, что наша футбольная академия позволит выпустить не менее 15 выпускников, которые будут играть в нашей команде», — цитирует Баранову «Новосибирск онлайн».



Гендиректор клуба уверена, что успехи в футболе помогут вернуть зрителей и болельщиков на трибуны и их количество к 2026 году должно увеличиться до 7000 человек. В дальнейшем, по словам Барановой, к 2030 году команда должна будет выйти в Премьер-Лигу, а стадион «Спартак» к этому времени будет реконструирован.

Гендиректор «Сибири»: история клуба закончена, о долгах говорить не хотели бы