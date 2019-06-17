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Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились продлить контракт

Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились продлить контракт
Футбол / Англия 0

Полузащитник Хуан Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились о заключении нового контракта. Как сообщает Mirror, новое соглашение испанского игрока с командой будет рассчитано ещё на один год. При этом по новому контракту Мата будет зарабатывать меньше, чем в настоящее время.

По нынешнему соглашению, которое истекает 1 июля нынешнего года, 31-летний футболист зарабатывает £ 140 тыс. в неделю. Ранее в СМИ сообщалось, что Мата хочет перейти в «Барселону» ближайшим летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Мата провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голаи. Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года, забил 45 голов в 264 матчах. Ранее он играл за лондонский «Челси», «Валенсию» и мадридский «Реал».

Мата летом хочет перейти в «Барселону»
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