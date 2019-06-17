Фалькао: критика — это цена, которую Месси платит за звание лучшего игрока мира

Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился мнением о критике в адрес капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Если он забивает гол, от него тут же требуют второй. Если он не забивает со штрафного, говорят, что удар был исполнен не лучшим образом. Если Аргентина проигрывает, говорят, что это его вина. Это цена, которую нужно платить за то, чтобы быть лучшим в мире», — приводит слова Фалькао A Bola.

Колумбия и Аргентина встречались в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки, который стартовал 14 июня в Бразилии. Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда Фалькао. Также в группе с колумбийцами и аргентинцами играют сборные Парагвая и Катара, которые свой матч завершили вничью — 2:2.