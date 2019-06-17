Президент «ПСЖ»: на 200% уверен, что Мбаппе останется на следующий сезон

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе продолжит выступления в составе французского клуба.

«Я на 200% уверен, что Килиан Мбаппе будет в команде на следующий сезон», — цитирует Аль-Хелаифи France Football.

Ранее в СМИ сообщалось, что отец 20-летнего нападающего работает над трансфером сына в «Реал». Француза не устраивает его роль в команде. По мнению футболиста, он находится на одном уровне с главной звездой парижан Неймаром и должен иметь те же привилегии, что и бразилец. Также Мбаппе хочет получать те же € 36 млн в год, что и самый высокооплачиваемый игрок команды. Сумма трансфера игрока в «Реал» должна составить порядка € 230 млн.



В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.