Президент «ПСЖ»: на 200% уверен, что Мбаппе останется на следующий сезон

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе продолжит выступления в составе французского клуба.
«Я на 200% уверен, что Килиан Мбаппе будет в команде на следующий сезон», — цитирует Аль-Хелаифи France Football.
Ранее в СМИ сообщалось, что отец 20-летнего нападающего работает над трансфером сына в «Реал». Француза не устраивает его роль в команде. По мнению футболиста, он находится на одном уровне с главной звездой парижан Неймаром и должен иметь те же привилегии, что и бразилец. Также Мбаппе хочет получать те же € 36 млн в год, что и самый высокооплачиваемый игрок команды. Сумма трансфера игрока в «Реал» должна составить порядка € 230 млн.
В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
- 17 июня 2019
-
15:54
-
15:45
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:06
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:16
-
14:07
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:29
-
13:14
-
13:10
-
13:05
-
12:43
-
12:37
-
12:27
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:42
-
11:42
-
11:26
-
11:21
-
11:08
-
10:45
-
10:45
-
10:29
-
10:23