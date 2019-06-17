Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона-2018/19

Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона нападающего и капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив нападающих Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), а также полузащитников Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%), сообщает официальный сайт петербургской команды.
В ходе сезона Дзюба провёл в составе «Зенита» 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.
В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство в 27-м туре РПЛ. По количеству чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.
- 17 июня 2019
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