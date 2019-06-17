15 июня 2019 года в парке «Сокольники» компания «Честная лига» провела ежегодный футбольный турнир «Кубок IT и Связи» среди корпоративных команд. Турнир проходил в два этапа: групповая стадия и стадия плей-офф. Помимо «Чемпионата» и сборной Rambler Group в турнире приняли участие компании «Манго Телеком», «goods.ru», «Мегафон», «SDV», «ИндаСофт», «Nokia» и «Газпром Георесурс». Согласно жребию, команды распределились на три группы.



Со стартовым свистком на футбольных полях разгорелась нешуточная борьба, ведь в Золотую лигу стадии плей-офф выходила только команда, занявшая первое место в своей группе. Победителями своих групп стали: «Чемпионат», Rambler Group, «Газпром Георесурс». В Серебряную лигу попали команды «Мегафон», «goods.ru», «Манго Телеком». За бронзу турнира в стадии плей-офф боролись «SDV», «Индасофт», «Nokia».



Победителем турнира «Кубок IT и Связи» стала команда «Газпром Георесурс». Rambler Group и «Чемпионат» заняли второе и третье места соответственно. Победителем Серебряной лиги стала команда «Мегафон». В Бронзовой лучшей была команда «SDV».



Также на нашем турнире были вручены индивидуальные награды участникам.



Лучшим игроком турнира стал Шугуров Дмитрий, команда «Газпром Георесурс».



Звание лучшего бомбардира турнира завоевал Никонович Алексей, игрок команды «Rambler Group».



Лучшим защитником турнира стал Зуев Андрей, игрок команды «Мегафон».



Лучшим вратарём турнира был признан Сочаво Глеб, команда «Чемпионат».



Награду лучшей группы поддержки по праву завоевали болельщики команды «Nokia».

«Чемпионат» взял бронзу, а Rambler Group серебро в Кубке IT и Связи