«Атлетико» близок к покупке Фелиша за € 120 млн, Мендеш получит 30% от сделки
Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш продолжит карьеру в «Атлетико», утверждает El Chiringuito в своём "твиттере".
По информации источника, стороны близки к закрытию трансфера. Переход 19-летнего нападающего будет стоить «матрасникам» € 120 млн. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки — € 36 млн.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него отступные в размере € 120 млн. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Фелишу
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