Дзюба и голкипер женской сборной посоревновались в исполнении пенальти
Форвард сборной России Артём Дзюба и голкипер женской команды Эльвира Тодуа посоревновались в исполнении и отражении пенальти.
Они исполнили друг другу две серии из пяти одиннадцатиметровых ударов. В обеих победа осталась за нападающим мужской команды. Первую серию Дзюба выиграл со счётом 5:4, вторую — со счётом 4:1. При этом 30-летний нападающий отметил, что Тодуа бьёт пенальти на уровне голкипера «Зенита» и сборной России Андрея Лунёва. «Не, ну наравне с Лунёвым. Лунёв тоже мне один-два забивает», — отметил Дзюба.
Видео доступно на YouTube-канале РФС.
Ранее Тодуа бросила вызов Дзюбе, сказав: «Артём, для начала привет. Я вызываю тебя на дуэль, и давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти».
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