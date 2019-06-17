Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»

Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы восхищены влиянием, которое Фредди оказал, помогая нашим молодым игрокам перейти в первую команду, и он полностью заслуживает этого повышения. Помимо своих новых тренерских обязанностей Фредди будет уделять большое внимание молодым игрокам, которые входят в первую группу команды», — сообщает пресс-служба лондонского клуба.

42-летний Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год. С 2016 по 2017 год он работал с юношеской командой «канониров» U15, после чего на некоторое время стал ассистентом главного тренера «Вольфсбурга». В 2018 году шведский специалист вернулся в «Арсенал».