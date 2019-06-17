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Базелюк станет игроком «Мордовии»

Базелюк станет игроком «Мордовии»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк подпишет контракт с «Мордовией».

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется саранскому клубу бесплатно.

26-летний Базелюк является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2013 по 2019 год. Всего за «армейцев» форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также Базелюк на правах аренды играл за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвку». Сыграл семь матчей за молодёжную сборную России, в которых забил пять голов.

«Мордовия» в минувшем сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

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