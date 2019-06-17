Тотти: я был обузой для «Ромы»

Бывший капитан и нападающий «Ромы»​ Франческо Тотти рассказал, почему покинул должность директора римского клуба.



«Я надеялся, что это не произойдёт, но этот роковой день всё же настал. Для меня это ужасно и тяжело одновременно, но, учитывая условия, было правильным принять такое резкое решение. В действительности у меня никогда не было возможности заниматься операционной деятельностью в «Роме». Я приходил к этому решению несколько месяцев и считаю, что на данный момент оно является верным, потому что «Рома» всегда должна быть важнее всего – как команда, которую мы любим и к которой мы всегда должны быть близки. Не должно быть объединений за Тотти или за Паллоту – должна быть только любовь к этим цветам. Президенты, тренеры, игроки приходят и уходят, а герб – нет. В том, что я принял такое решение, нет моей вины. Не знаю, что и говорить сейчас.



Я принял решение уйти, потому что не мог ничего делать, потому что я не чувствовал, что есть возможности реально влиять на ситуацию. Я не участвовал в принятии решений в клубе. Не хотел бы срывать покровы, но у меня есть основания полагать, что я знаю больше, чем многие. Я был обузой для этой команды. Мне сказали, что я слишком громоздкий. Мне хотелось внести свой вклад. Было слишком много обещаний, но лишь немногие из них воплотились в жизнь. Как болельщик, я всегда хотел, чтобы «Рома» выступала на самом высоком уровне. Если мне будет суждено вернуться в клуб, то только при новом владельце», — приводит слова Тотти Sky Sport Italia.

Тотти объявил об уходе из «Ромы»