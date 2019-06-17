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Хавбек «Лестера» будет играть в бутсах с изображением девочки, умершей от рака

Хавбек «Лестера» будет играть в бутсах с изображением девочки, умершей от рака
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон сообщил, что на молодёжном чемпионате Европы он сыграет за сборную Англии в специальных бутсах с изображением девочки Софи Тейлор, которая умерла от рака кости.

«Невероятно особенные футбольные бутсы, которые я надену во время чемпионата Европы. Мой лучший друг всегда со мной», — написал Мэддисон в своём «инстаграме», прикрепив фотографию бутс.

22-летний Мэддисон ранее выступал за «Норвич Сити» на протяжении трёх лет, с 2016 по 2018 год. В этот период он познакомился с Софи, которая боролась с тяжким недугом. Девочка стала талисманом «Норвича», а Мэддисон регулярно навещал её в больнице и сопровождал на матчах «Лестера» и бывшего клуба. В январе этого года Софи ушла из жизни.

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