Лисин назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью
«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении бывшего главы пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антона Лисина на пост директора департамента клуба по связям с общественностью. Лисин приступил к работе сегодня, 17 июня.
«Руководство клуба поздравляет Антона с назначением на ответственную должность и желает успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в заявлении клуба.
Лисин — профессиональный журналист. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Ранее работал в ряде федеральных СМИ, включая спортивные. С 2012 по 2018 год Лисин возглавлял пресс-службу оргкомитета «Россия 2018», а в последний год работал на аналогичной должности в оргкомитете чемпионата Европы 2020 года.
Лисин: начинаю полноценную работу в «Спартаке» с 17 июня
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