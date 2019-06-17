Лисин назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью

«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении бывшего главы пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антона Лисина на пост директора департамента клуба по связям с общественностью. Лисин приступил к работе сегодня, 17 июня.



«Руководство клуба поздравляет Антона с назначением на ответственную должность и желает успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в заявлении клуба.



Лисин — профессиональный журналист. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Ранее работал в ряде федеральных СМИ, включая спортивные. С 2012 по 2018 год Лисин возглавлял пресс-службу оргкомитета «Россия 2018», а в последний год работал на аналогичной должности в оргкомитете чемпионата Европы 2020 года.

Лисин: начинаю полноценную работу в «Спартаке» с 17 июня