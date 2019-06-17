Поле стадиона «Динамо» пострадало из-за концерта группы KISS

Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков сообщил, что газонное покрытие стадиона «Динамо» «ВТБ Арена» было частично испорчено после проведения концерта группы KISS.
«Поле немного подпортилось. Я ещё не встречался с Премьер-Лигой, не узнавал их мнения. Пятачок, где была сцена, претерпел изменения. Но в «Динамо» гарантируют, что к началу сезона всё успеют сделать. Время есть. Агроном будет заниматься.
Стадионы ищут дополнительный доход, пытаются зарабатывать за счёт концертов. Надо уметь совмещать эти вещи. Сейчас клубы и стадионы работают в направлении, которое позволило бы сохранить состояние поля после концертов», — приводит слова Зоркова «Рейтинг Букмекеров».
Ранее сообщалось, что после концерта «Ленинграда» пострадало поле стадиона «Спартака». Впрочем, затем коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко эту информацию опроверг.
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