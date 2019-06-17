«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.
«В свете серии новостей, опубликованных в последние часы, „Бенфика“ уточняет, что в настоящее время не ведётся никакой переговорный процесс в отношении возможного трансфера Жоау Фелиша.
Условия его трансфера являются публичными и известными с учётом пункта о сумме отступных в размере € 120 млн.
Более серьёзными и заслуживающими нашего самого яростного отрицания являются ложные новости о комиссии агенту в 30%. К сожалению, эта информация была опубликована газетой A Bola с непонятными намерениями и целями. Мы повторяем: эта информация является полностью ложной, абсурдной и явно опубликована с целью навредить репутации и достоинству «Бенфики», — приводится на официальном сайте клуба заявление пресс-службы «Бенфики».
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