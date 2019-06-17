Защитник Патрашко покинул «Уфу» и перейдёт в «Шинник»

Молдавский защитник Виктор Патрашко покинул «Уфу» и в ближайшее время станет игроком «Шинника».

«По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко. За молодёжный состав «Уфы» в сезонах-2016/17 и 2017/18 Виктор сыграл 26 матчей и забил один гол.

«Уфа» желает Виктору успешного продолжения карьеры в «Шиннике»!» — приводится заявление пресс-службы «Уфы» в официальном «твиттере» клуба.

20-летний Патрашко является воспитанником академии «Спартака». В минувшем сезоне он выступал за «Луч» на правах аренды. В составе владивостокского клуба футболист принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.