«Кристал Пэлас» отклонил предложение «МЮ» по трансферу Ван-Биссаки за £ 50 млн

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Аарона Ван-Биссаки за £ 50 млн (около € 56,2 млн), сообщает Sky Sports.
По информации источника, несмотря на то что сам 21-летний футболист выступает за переход в стан «красных дьяволов», он не обращался к руководству клуба с просьбой отпустить его в другую команду. Ранее «Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере £ 40 млн (около € 45 млн).
Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В сезоне-2018/19 Ван-Биссака отдал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.
«МЮ» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.
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