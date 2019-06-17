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«Кристал Пэлас» отклонил предложение «МЮ» по трансферу Ван-Биссаки за £ 50 млн

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «МЮ» по трансферу Ван-Биссаки за £ 50 млн
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Аарона Ван-Биссаки за £ 50 млн (около € 56,2 млн), сообщает Sky Sports.

По информации источника, несмотря на то что сам 21-летний футболист выступает за переход в стан «красных дьяволов», он не обращался к руководству клуба с просьбой отпустить его в другую команду. Ранее «Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере £ 40 млн (около € 45 млн).

Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В сезоне-2018/19 Ван-Биссака отдал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.

«МЮ» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.

Переговоры о трансфере Ван-Биссаки в «МЮ» находятся на продвинутой стадии
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