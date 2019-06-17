«Челси» отказал «Атлетико» и «Барселоне» в продаже Виллиана

«Челси» отклонил предложения «Атлетико» и «Барселоны» в размере € 39 млн по трансферу бразильского нападающего Виллиана, утверждает Sky Sports.

По данным источника, лондонский клуб решил не продавать хавбека, даже несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года. Таким образом, через год форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из «Анжи». Сумма трансфера составила € 35,5 млн. В минувшем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Также на его счету три мяча и семь голевых передач в 15 матчах Лиги Европы.