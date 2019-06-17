Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи» Павел Долгов находится на просмотре в «Рубине», сообщает пресс-служба казанской команды.



В минувшем сезоне Долгов выступал за махачкалинский «Анжи». Нападающий принял участие в 24 матчах за «Анжи» и забил 3 гола. Кроме того, Долгов семь раз выходил на поле в первенстве ПФЛ в составе «Анжи-2» и сумел забить два мяча. Долгов является воспитанником петербургского «Зенита».

Фото доступны на страницы «Рубина» в «Твиттере».

Казанский «Рубин» набрал 36 очков и финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Локомотив» и «Краснодар».