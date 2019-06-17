Капелло: Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника туринского клуба.
«Сарри преуспеет в «Ювентусе». Но это будет непросто, так как руководство и болельщики после стольких побед в Серии А потребуют выиграть Лигу чемпионов. Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса», особенно с точки зрения побед. При Аллегри «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но этот клуб не любит проигрывать. Думаю, ему придётся найти другую игровую систему с Криштиану Роналду.
При Аллегри «Ювентус» в определённые моменты показывал хороший футбол, подчёркивая особенности своих игроков. Но не знаю, что значит хорошо играть, если вы не добиваетесь результатов", — приводит слова Капелло Calciomercato.
- 17 июня 2019
-
21:57
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:14
-
20:57
-
20:48
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:07
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:57
-
18:34
-
18:31
-
18:16
-
18:14
-
18:01
-
17:55
-
17:37Базелюк станет игроком «Мордовии» Эксклюзив
-
17:37
-
17:17
-
17:06
-
16:45
-
16:38
-
16:19
-
16:19
-
16:03
-
15:54
-
15:45