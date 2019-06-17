Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» объявил о продлении контракта с Гацканом на один год

«Ростов» объявил о продлении контракта с Гацканом на один год
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Ростова» Александр Гацкан продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба ростовской команды. Новое соглашение 35-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитано на один год.

Гацкан выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Ранее молдавский полузащитник выступал в составе таких клубов, как «Спартак» и «Рубин». Также Гацкан играл за национальную команду Молдавии с 2005 по 2018 год.

«Ростов» набрал 41 очко и финишировал на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент